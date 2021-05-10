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友達4月營收296億元 月減3.6%、年增46.8%

經濟日報 / 記者李珣瑛／新竹即時報導
本季啟動歲修作業的友達（2409），今（10）日公告今年4月合併營收296億元，月減3.6%，年增46.8% （聯合報系資料庫）
本季啟動歲修作業的友達（2409），今（10）日公告今年4月合併營收296億元，月減3.6%，年增46.8% （聯合報系資料庫）

本季啟動歲修作業的友達（2409），今（10）日公告今年4月合併營收296億元，月減3.6%，年增46.8%

友達4月面板總出貨面積達206.6萬平方米，較3月減少6.6%。累計今年前四個月合併營收1,125.42億元，年大增52.4%。友達表示，本期營收較去年同期增加，主要係市場價格上漲及出貨量增加所致。

友達董事長彭双浪在法說會中表示，展望第2季，面板需求動能續強，產業供不應求的狀況尚未看到緩解的跡象。友達將持續轉型進化，以顯示技術為核心，積極開創智慧場域應用，同時建構產業生態鏈，以成為創新技術及解決方案的領導廠商為目標，並追求長期穩定獲利。

友達今年資本支出額220億元，彭双浪說明，主要將投入高階產品的製造能力， 一部分的研發投入，至於昆山廠擴充LTPS生產線，今年會有少部分的支出，預計明年年中才會有比較大的資本支出。

友達 營收

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