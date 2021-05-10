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瑞儀4月營收49.25億元 月減0.6%、年減3.5%

經濟日報 / 記者李珣瑛／新竹即時報導

瑞儀（6176） 今（10）日公告今年4月合併營收49.25億元，月微減0.6%，年減3.5%。瑞儀董事長王本然日前於法說會中，對今（2021）年產業景氣釋出全年需求樂觀的看法， 但有二項影響營運的變數：首先是供應鏈缺料問題，其次是匯率。

瑞儀4月行動裝置（包括手機及平板電腦用）背光模組出貨量為598.4萬片，月減6.2%；筆電及監視器用IT背光模組出貨量507.9萬片，月減8.6%；其它背光模組出貨量31.4萬片，月增32.5%。合計背光模組出貨量逾1,137.7萬片，月減6.5%。

瑞儀累計今年前四個月合併營收189.92億元，年增38.9%。今天股價下跌4元，成交量約3,995張，收126元，跌破5日均線。

展望今年市況，平板電腦、筆記型電腦需求依舊強勁，首季淡季不淡；車載方面，已打入歐美知名車廠供應鏈，看好車用產品週期較長且利潤較佳，將為平板、筆電外，另一利基成長動能。

瑞儀今年第首季財報，稅後純益16.66億元，季增32.6%、年大增133%，每股純益3.58元，創歷年同期新高。董事會並通過去年盈餘分配，每股擬配8元現金股利，將待6月17日股東會通過。

瑞儀 平板電腦

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