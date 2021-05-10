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台積電4月合併營收1,113.15億 月減13.8%、年增16%
台積電（2330）今（10）日公告4月合併營收1,113.15億元，月減13.8%，年增16%；累計前4月合併營收4,737.25億元，年增16.5%。
台積電根據對當前業務狀況的評估表示，第2季合併營收預計介於 129~ 132 億美元間（換算新台幣約3,663.6~3,748.8億元）；若以新台幣 28.4 元兌 1 美元匯率假設，毛利率預計介於49.5~ 51.5%間；營業利益率預計介於 38.5~ 40.5%間。
台積電第1季合併營收3,624.1億元，年增16.7%，稅後純益1,396.9億元，年增19.4%，每股純益5.39元；第1季毛利率52.4%，營業利益率41.5%，稅後純益率38.6%。
台積電今日以596元開出，下跌3元，一度下滑至588元，終場收在589 元，下跌10元，跌幅1.66 %。
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