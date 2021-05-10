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小米、榮耀等大陸手機品牌廠傳出下修出貨目標二到四成

經濟日報 / 記者謝佳雯/台北即時報導

受到印度疫情和缺料雙重干擾，市場今（10）日流傳一份中國大陸手機品牌廠下修清單，包括小米、榮耀、realme、一加都分別傳出下修出貨量二到四成。不過，上述修正數字均未經過這些手機品牌廠的證實。

據市場今日流傳的一份資料，小米已將今年全年出貨目標，由2.4億台下修至1.9億台，修正幅度約25%；榮耀從5,000萬台修正到3,500萬台，下修三成。

這兩年聲勢不錯的realme今年出貨目標由8,500萬台修正到6,000萬台，下修幅度29%；一加則由2,000萬台下調到1,200萬台，修正幅度高達四成。

手機供應鏈指出，目前看起來，第一波手機修正潮以4G手機為主，主要因為印度疫情衝擊當地的聞泰、華勤手機產能，內需市場微幅受到影響；5G手機銷售動能趨緩，則是下一波觀察對象。

手機供應鏈認為，上述下修清單應該比較偏向4G手機，出貨目標下修幅度可能與上述數據相當，但因為暫時不含5G手機，總量可能沒有掉那麼多。

從手機終端市場來看，近期市況開始出現雜音，除了4G手機有來自印度疫情造成的產能問題外，5G手機則出現賣不動的現象。

今年全球智慧型手機銷售量預估約14億支，5G手機大約5億支，其餘為4G手機；而4G手機雖以量取勝，但5G手機的零組件單價、用量都高於4G，整體產值遠勝。

其中，印度市場全年約2億到2.5億支，功能機和4G手機各半。對零組件廠而言，印度疫情雖造成4G手機銷售微幅下滑，但零件缺貨以來，廠商早已將有限的資源放在5G，加上部分零件與其他產品共用料，可移轉他用，減輕衝擊。

因此印度疫情最困擾的，還是在於對手機生產端造成障礙，當地已傳出手機產線的產能利用率降到六成，加上蘋果代工廠鴻海（2317）印度清奈廠有員工確診，現階段雖仍維持營運，但後續仍需觀察對產能利用率的影響。

智慧型手機 4G 印度

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