Q2筆電出貨可望季增1成 緯創、和碩有喜

因教育及電競巿場需求未減，及前季部分訂單的遞延效應，NB需求仍相當強勁，加上料件短缺及不齊套狀況惡化，2021年第1季全球NB出貨（未計可拆卸式機種）較前季衰退8.7%。第2季進入教育標案旺季，商務及消費巿場亦有新的需求刺激，整體需求將高於前季，雖缺料問題嚴重，品牌仍將以旺季規格全力拉貨衝刺，預期全球NB出貨可望季增1成，再度突破6,200萬台。

台灣代工廠表現方面，第2季緯創（3231）及和碩（4938）將分別受惠美系與台系客戶大單，出貨佔比可望較第1季提升。

第2季前六大品牌出貨皆將較前季成長，龍頭惠普（8424）（HP）將繼續衝刺破紀錄的Chromebook出貨；第二名聯想因前季日本GIGA School標案進入尾聲，季增表現將不如對手；第三名戴爾（Dell）則將同時衝刺北美教育標案及辦公室重啟商機，表現將優於對手。

蘋果（Apple）第2季因出貨重點放在與MacBook有替代效果的iPad Pro及iMac新品上，NB出貨力道不如對手；華碩（2357）及宏碁（2353）則各擁電競NB及Chromebook利基，第2季出貨量皆挑戰2位數百分比季增長。DIGITIMES Research分析師蕭聖倫表示，三星電子（Samsung Electronics）再度將NB事業做為主要戰略方向之一，第2季出貨將較第1季再顯著成長。

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