華碩宏碁各擁利基 第2季筆電出貨拚增兩位數

研究機構DIGITIMES Research調查顯示，今年第2季料況緊張，全球筆電出貨預估仍將突破6200萬台、季增1成，其中華碩、宏碁各擁電競筆電及Chromebook利基，第2季筆電出貨量將挑戰季增兩位數百分比。

DIGITIMES Research指出，因教育及電競巿場需求未減，及去年第4季部分訂單遞延效應，筆記型電腦需求仍相當強勁，加上料件短缺狀況惡化，2021年第1季全球筆電出貨季減8.7%。

今年第2季進入教育標案旺季，商務及消費巿場也有新需求，整體需求將高於第1季；雖缺料問題嚴重，品牌廠仍將以旺季規格全力拉貨，DIGITIMES Research預期全球筆電出貨可望季增1成，突破6200萬台。

從個別品牌廠來看，龍頭惠普今年第1季Chromebook出貨400萬台創紀錄，第2季受惠教育標案旺季，惠普筆電出貨可望季增150萬台以上；第2大品牌聯想因日本GIGA School教育標案進入尾聲，第2季筆電出貨將季增35萬台以內；第3名戴爾同時衝刺北美教育標案及辦公室重啟商機，預估第2季出貨將季增近180萬台。

DIGITIMES Research分析，蘋果因出貨重點放在與MacBook有替代效果的iPad Pro及iMac新品上，第2季筆電出貨推估將季增25萬台以內；華碩及宏碁各擁電競筆電及Chromebook利基，第2季出貨量預估將季增約70萬台、90萬台，皆有望季增兩位數百分比。

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