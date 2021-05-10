崇越科技4月合併營收37.6億元 創歷史新高
崇越科技（5434）公布4月合併營收37.6億元，月增9.7%，相較去年同期年增10.1%；創單月歷史新高，累計營收達132.9億元，年增8.9%。
受惠於中國環保工程業務高度成長，且半導體產業產能逼近滿載，帶動半導體材料出貨動能，促成崇越科技今年3、4月，已接連兩個月創下月營收歷史新高紀錄。
崇越科技除代理銷售半導體、LCD、光電等產業之精密材料、零組件及設備外，亦提供環保綠能系統規劃服務。營業比重上，半導體材料暨電子材料銷售佔比約八成，環保工程逾一成，餘為太陽能與廠務系統工程等。近年崇越科技將業務觸角擴及民生食品、健康樂活等產業，以全方位鏈結與整合實力，持續擴大集團規模。
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