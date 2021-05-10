台積電爭取送貨印度 機組人員希望 「用晶片換疫苗」

航空業界傳出，台積電（2330）爭取華航（2610）送貨到印度，研判應該是為了運送之前展開募捐、計畫送到當地的1,000台製氧機。航空業界員工認為，現在要送貨到印度，等於前進疫情核心，應該要為機組人員打疫苗，而且是輝瑞疫苗，希望「用晶片換疫苗」。

台積電慈善基金會積極投入各項公益活動，基金會董事長張淑芬日前有感於印度疫情持續延燒，發動員工樂捐5,000萬元，火速採購1,000台製氧機要送往印度，卻遭遇印度疫情失控，華航機師又接連染疫，往來印度的客、貨機宣告停飛。

航空業界傳出，台積電使命必達，為了運送這批製氧機，近日積極協調華航班機飛印度。

不過，機組人員在員工接連染疫後，信心大受影響，希望政府能優先為飛往印度的機組人員施打輝瑞疫苗，「用晶片換疫苗」，才能放心出任務。

印度疫情失控，有許多民眾因為沒有苦等不到氧氣或沒有氧氣罩，無法進入醫院就醫。我國外交部第一批協助印度對抗疫情的醫療物資已送抵德里，但製氧機數量仍遠遠無法滿足需求。

因此台積電慈善基金會日前由董事長張淑芬親自出面，呼籲台積電員工一起發揮愛心共同捐款，協助印度度過難關，公司發動樂捐目標金額為5,000萬元，計畫採購1,000台製氧機。從台積電正在調度航班來看，募集目標應該已經達陣。

有鑑於印度疫情嚴峻，中央流行指揮疫情中心日前宣布，14天內曾有印度旅遊史（含在當地轉機），未持有效居留證的非本國籍旅客不得入境。中華航空也說，運完2日外交部醫療物資航班後，印度航線暫時停飛。

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