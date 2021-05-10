快訊

綠委說美售台飛彈AGM-88免費升級？真相是…美國哪有那麼佛心！

華航確診機師曾到訪！福華「七賢吧」緊急停業7天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

智慧手機市場傳出雜音 聯發科重挫逾6%、失守千元

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導
聯發科。報系資料照
聯發科。報系資料照

智慧手機傳出5G手機銷售雜音，中國兩大手機品牌下修部分零組件訂單，供應鏈聯發科（2454）、大立光（3008）恐將受到影響，消息衝擊聯發科今（10）日股價開低走低，失守千元，盤中重挫近6%；大立光則是紅翻黑，失守3,000元。

市場傳出因受5G手機終端浮現疲態的影響，OPPO、vivo下修部分零組件訂單，消息影響聯發科及大立光今日股價走跌，聯發科以1,015元開低後一度下滑至980元，失守千元關卡，早盤跌幅5.94%；大立光則是以3,025元上漲開出，盤中翻黑，一度下滑至2,955元，盤中跌幅1.33%。

受到大機品牌廠傳出下修訂單的影響，市場擔心聯發科下半年業績恐將面臨不如上半年的窘境，衝擊今日聯發科股價表現。

聯發科 智慧手機 大立光

延伸閱讀

權證／聯電、聯發科 選長天期

聯詠第2季毛利率上看48% 勇奪前三大IC設計廠之冠

聯發科掌握產能 勝出關鍵

台股3日重挫 電子權值股成重災區

相關新聞

兩因素衝擊 郭明錤示警聯發科、高通5G成長最快期已過

天風國際證券分析師郭明錤今（10）日最新報告示警聯發科（2454）、高通（Qualcomm）將面臨結構性風險，認為5G ...

台積電爭取送貨印度 機組人員希望 「用晶片換疫苗」

航空業界傳出，台積電（2330）爭取華航（2610）送貨到印度，研判應該是為了運送之前展開募捐、計畫送到當地的1,000...

外資指高通將回歸 法人估高通在台積電6奈米投片量倍增

全球手機晶片龍頭高通（Qualcomm）積極轉單台積電（2330），法人圈傳出，高通在台積電中科15B廠6奈米製程多下了...

崇越電：缺貨短期無解 第2季獲利率維持高檔

電子化學材料代理商崇越電通目前訂單能見度已看到第3季，但認為缺貨問題在短期內無法解決，看好今年第2季獲利率將維持第1季的...

友達4月營收296億元 月減3.6%、年增46.8%

本季啟動歲修作業的友達（2409），今（10）日公告今年4月合併營收296億元，月減3.6%，年增46.8%

瑞儀4月營收49.25億元 月減0.6%、年減3.5%

瑞儀（6176） 今（10）日公告今年4月合併營收49.25億元，月微減0.6%，年減3.5%。瑞儀董事長王本然日前於法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。