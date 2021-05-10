智慧手機市場傳出雜音 聯發科重挫逾6%、失守千元

智慧手機傳出5G手機銷售雜音，中國兩大手機品牌下修部分零組件訂單，供應鏈聯發科（2454）、大立光（3008）恐將受到影響，消息衝擊聯發科今（10）日股價開低走低，失守千元，盤中重挫近6%；大立光則是紅翻黑，失守3,000元。

市場傳出因受5G手機終端浮現疲態的影響，OPPO、vivo下修部分零組件訂單，消息影響聯發科及大立光今日股價走跌，聯發科以1,015元開低後一度下滑至980元，失守千元關卡，早盤跌幅5.94%；大立光則是以3,025元上漲開出，盤中翻黑，一度下滑至2,955元，盤中跌幅1.33%。

受到大機品牌廠傳出下修訂單的影響，市場擔心聯發科下半年業績恐將面臨不如上半年的窘境，衝擊今日聯發科股價表現。

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