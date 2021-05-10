三星追台積 加速三製程

經濟日報 / 記者尹慧中／台北報導
三星集團衝刺晶圓代工，在南韓大舉擴產，多項先進製程甚至喊出比台積電更快的目標。 （美聯社）
三星集團衝刺晶圓代工，在南韓大舉擴產，多項先進製程甚至喊出比台積電更快的目標。 （美聯社）

三星集團衝刺晶圓代工，在南韓大舉擴產，多項先進製程計畫進逼、甚至喊出比台積電更快的目標。三星規劃，因應高速運算與5G晶片等晶圓代工客戶需求，旗下南韓平澤新擴建的5奈米廠將在6月開出新產能，該廠區並力拚4奈米與3奈米在6月展開風險試產。

對於三星積極追趕，台積電一向不評論競爭對手動態。依據台積電先前釋出的訊息，目標5奈米家族的4奈米，以及另一製程節點3奈米都是約在今年下半年試產，三星原先試產計畫和台積電一致，但近期三星加快腳步，喊出先進製程計畫提早約兩個月試產，及擴充先進製程5奈米產能計畫，業界高度關注兩強競爭態勢。

依據三星電子晶圓代工部門規劃，在持續擴張半導體設計自動化工具（EDA）夥伴之下，也和產業夥伴建立談生態系統，並推出更多客製化高速運算與AI晶片的投片方案。

三星預期，晶圓代工部門因應輝達、高通、特斯拉等客戶，及挖礦等投片需求增加，平澤廠新產線將於6月中下旬陸續開始營運，以因應客戶對下世代產品需求，該新廠也將擴增5奈米極紫外光（EUV）產能，估相關晶圓代工產能可增加2萬片。

三星主力生產製程仍是在14奈米與8奈米。三星官方資訊顯示，旗下晶圓代工事業在平澤擁有5奈米EUV工廠，並已在華城廠區量產5奈米，合計南韓有六大生產基地（包含一個封裝測試廠、一座8吋廠，與四座12吋廠）。

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