電子業缺料缺櫃／蘋概指標股 捲進暴風圈

電子業缺料與缺櫃風暴，兩大蘋概指標股大立光、美律也難逃衝擊，上半年營運難起色。大立光5月營收面臨30億元保衛戰，甚至首度出現「5月營收低於2月」的窘境；美律首季本業轉虧，稅後純益更較前一季銳減逾94%，每股純益僅0.01元，幾乎處於損益兩平邊緣，堪稱獲利下滑幅度最大的蘋概股，公司坦言，本季「雙缺效應」的不確定性仍大。

大立光是蘋果光學鏡頭主力供應商，受缺料因素干擾，4月合併營收33.9億元，月減15%，為五年同期低點，年減27%，連續三個月較去年同期衰退，預估5月拉貨動能仍將較4月下滑。

往年2月因工作天數最少，是大立光全年營收低點。大立光今年2月合併營收為32.13億元，依公司釋出「5月拉貨動能較4月下滑」的展望估算，5月合併營收極有可能低於2月，不僅是史上首見，也恐面臨30億元大關保衛戰。

美律是iPhone揚聲器主力供應商，近期飽受耳機、揚聲器IC缺料之苦，加上航運缺櫃干擾，首季本業陷入虧損，營業淨損7,600萬元，毛利率降至10.1%，面臨一成保衛戰，稅後純益驟減至2,092萬元，較前一季銳減96.4%、並較去年同期衰退38.7%，每股純益僅0.1元。

美律總裁黃朝豊預期，第2季營收有望小幅季增，但因缺料問題未解，上半年業績仍保守看，期盼下半年能改善。

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