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華碩：邁向創新成長型企業

經濟日報 / 記者吳凱中／台北報導

華碩將於6月10日舉行股東會，董事長施崇棠在致股東報告書中釋出今年樂觀訊息，強調公司正向看待營運展望及規劃積極成長目標，在鞏固電腦等核心事業之外，也會持續拓展人工智慧（AI）、AIoT 等新業務，將使華碩於未來數年成為持續進化創新的成長型企業。

業界分析，華碩今年以來PC業務需求遠大於供給，但受零組缺貨影響，壓抑營收進一步增長，為此，華碩善用自家的研發團隊優勢，透過從產品設計靈活應變，擴大供貨來源，伴隨新業務耕耘有成，讓施崇堂樂觀今年營運。

華碩受惠宅經濟推升筆電等遠距應用市場大好，去年集團合併營收4,128億元，年增17%；歸屬於母公司業主淨利266億元，年增 119%，每股純益35.76元，獲利為分家以來新高，董事會大方配發現金股利26元，同創新高紀錄，市場驚艷。

華碩近期股價扶搖直上，4月下旬一度衝上近21年來新高價398元，上周五（7日）大漲10.5元、收391元，蓄勢挑戰400元大關。

施崇棠表示，2020年新冠肺炎疫情蔓延全球，除威脅生命健康，也衝擊全球經濟、世界貿易、就業市場、產業供應鏈等，但目前已見到疫苗及克服疫情的曙光。

尤其疫情重塑民眾的生活及工作方式，大幅加速進展至遠距工作、居家學習、線上娛樂的數位化生活模式，進而拉動電腦與電腦周邊產品的剛性需求，相信未來以使用者為中心、數位化經濟模式的產品及服務將更蓬勃興起，個人、企業、社會的數位化程度將持續深化。

展望今年，華碩正向看待營運展望及規劃積極成長目標，強化現有的核心事業如主機板、電腦、電競產品領導地位，對應新數位世代的用戶需求，持續擴張電競玩家、商用、創作者等多面向的使用者族群，加上於AI及 AIoT應用領域的領先布局，將使華碩成為持續進化創新的成長型企業。

施崇堂說，華碩立足於主機板、電腦與電競產業的領導位置，將以此為基礎擴張至商用市場及智慧應用場域，加速數位化轉型。

華碩 疫情 電競

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