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三星 衝刺第三代半導體
南韓近期啟動「X-band GaN國家計畫」衝刺第三代半導體，三星積極參與。由於市場高度看好第三代半導體發展，台積電、世界等台廠均已卡位，三星加入南韓官方計畫衝刺第三代半導體布局，也點燃半導體業新戰火。
第三代半導體主要和氮化鎵（GaN）和碳化矽（SiC）兩種材料有關，不少大廠都已先期投資數十年，近年隨著蘋果、小米及現代汽車等大廠陸續宣布產品採用新材料的計畫，讓第三代半導體成為各界焦點。
目前各大廠都運用不同的方式切入第三代半導體業務，除了傳統的晶圓代工廠，整合元件廠（IDM）廠商，乃至於LED大廠晶電、砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋都積極卡位。其中，晶電具有一條龍服務能力，穩懋日前宣布擴大南科投資百億元的項目當中也包含該技術。
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