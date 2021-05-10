電子業缺料缺櫃／太陽能、網通 衝擊擴大

全球「缺料」、「缺櫃」的「雙缺效應」對電子業的負面影響正式引爆，太陽能、網通業率先受累，聯合再生、元晶、茂迪、智邦、智易、明泰等業者營運陸續露出疲態，尤其太陽能業原本就是「微利」，雙缺效應導致成本飆增，卻又無力全數轉嫁給客戶，多家太陽能模組廠面臨再度陷入虧損窘境，受衝擊最大。

今年網通產業受到疫情推動宅經濟發酵，帶起各國家用寬頻及企業寬頻升級需求，訂單能見度堪稱「前所未有的好」，首季包括智易、中磊等都繳出淡季不淡的成績單。

不過，近期「雙缺效應」開始對網通廠形成壓力，業界人士不諱言，網通業過往在電子業搶料屬於「弱勢行業」，晶片廠往往都先滿足手機、PC、消費性電子等客戶，幾乎是最後順位才會「照顧」網通業者。

隨著網通廠先前手中的晶片庫存逐步耗盡，但缺晶片效應持續，加上缺貨櫃的問題加入，網通業者開始蒙受「雙缺」帶來的負面影響。以4月營收為例，智邦、明泰、中磊、智易等指標廠都開始出現疲態，紛紛較3月下滑，智邦、明泰月減幅度更都超過一成。

網通業者坦言，零組件現在缺貨又漲價，貨運缺櫃，運費也漲翻天，4月營收普遍出現衰退就是因為「雙缺」，導致訂單接得進來，貨卻出不去，現在料況長短腳問題仍在，讓業界相當困擾。

太陽能業去年一度露出轉機，多家業者繳出單季轉虧為盈的成績單，但由於玻璃、鋁框及乙烯-醋酸乙烯酯（EVA）等周邊耗材受限運輸成本大增，報價大漲，加上矽晶圓、電池片等關鍵材料價格大幅飆升，讓模組廠大喊吃不消。

尤其太陽能模組廠就算單季轉盈，利潤原本就相當微薄，在既有行業本質就處於「微利」下，面對成本高漲，要向下游調價不易，根本無法完全轉嫁成本，成為「夾心餅乾」，嚴重侵蝕毛利率，並再度面臨虧損窘境。

據統計，今年首季包括茂迪、聯合再生、太極、達能等太陽能廠都陷入虧損。業者坦言，原物料庫存不足的廠商受挫最大，已出現太陽能模組廠賠錢出貨的狀況

元晶坦言，目前接單情況仍相當熱絡，但由於成本變動太快，對業者毛利率是一大考驗，該公司預期，本季仍處於調整期。

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