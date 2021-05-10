5G手機拉貨動能 露出疲態

智慧手機市場出現雜音，5G手機終端更浮現「賣不動」的疲態，並傳出大陸兩大手機品牌OPPO、vivo下修部分零組件訂單，牽動聯發科、大立光等手機供應鏈後市。聯發科雖拋出今年營收年增四成以上、再創新高的展望，也將面臨下半年業績可能不如上半年、「旺季不旺」的窘境。

法人認為，零組件缺料、漲價效應，導致手機品牌去年底至今年第2季積極備料，相關廠商大發利市，但近期重複下單、零組件長短料效應（指整機出貨受限供應最缺的元件，短料能出多少，整機才能出多少）和製造成本暴增，引發業界疑慮，將是手機供應鏈下半年的三大殺手。

從終端市場來看，近期市況開始出現雜音，除了4G手機有來自印度疫情造成的產能問題外，5G手機則出現「賣不動」的現象。尤其印度疫情導致手機生產端造成障礙，當地已傳出手機產線產能利用率降到六成，加上蘋果代工廠鴻海印度清奈廠有員工確診，現階段雖仍維持營運，但後續仍需觀察對產能利用率的影響，將牽動對相關零組件廠拉貨動能。

5G手機需求方面，手機晶片供應鏈傳出，近期OPPO和vivo兩大手機品牌廠針對55和40奈米的CIS感測器下修訂單，市場仍在觀察究竟是缺料或是終端銷售乏力所致。

在大陸智慧手機市場拓展有成的聯發科財測就透露出端倪，公司預估今年營收成長四成起跳，全年營收約4,509億元到4,830億元。對照首季營收和本季財測，上半年營收約2,268.3億元到2,355.3億元，換算下半年營收將與上半年持平或略降，相較往年下半年傳統旺季業績優於上半年，今年恐旺季不旺。

法人指出，日前三星預估，因缺料和旗艦手機銷售下滑，本季手機業務的獲利和銷售額可能低於首季；蘋果也因為高通射頻元件缺貨，對台積電下單力道放緩，若再加上OV兩大陸廠下修，恐使5G手機後市蒙上陰影。

供應鏈認為，產業鏈除了面臨重複下單和缺料的長短腳問題外，5G市況同時存在賣不動的現象，主因是終端價格偏高；在現行價格都不好賣的情況下，持續上衝的製造成本，將是手機供應鏈和終端需求下半年的另一個殺手。 圖／經濟日報提供

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