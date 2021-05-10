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電子零組件齊漲 手機製造廠壓力爆表
去年底至今年第2季，電子零組件全面性漲價，加上包材、塑料、運費齊漲，電子終端產品相關業者大喊吃不消。以手機業為例，原材料與運輸報價全面大漲，製造廠的零件清單（BOM）壓力爆表，終端產品售價卻無法同步調升反映成本壓力。
儘管筆電等電子終端產品陸續傳出漲價轉嫁成本，但智慧手機價格卻無法隨成本上揚而調升，尤其手機市場原本就是少數品牌賺走絕大多數利潤，在「萬物齊漲、產品售價無法漲」之下，手機品牌廠拉貨意願大減，牽動對聯發科、大立光、鴻海等台灣手機供應鏈的拉貨動能。
台塑四寶已率先示警高成本導致訂單縮手的狀況，如今智慧手機產業鏈也面臨成本墊高，衝擊品牌廠拉貨意願的狀況，業界疾呼，電子業也該正視客戶成本和終端銷售的壓力。
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