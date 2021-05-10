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三星8月要推出多款新產品

經濟日報 / 編譯王巧文／綜合外電

三星力挽智慧手機事業動能趨緩逆境，消息人士透露，三星正與南韓電信商洽談，規劃在8月推出平價款旗艦機Galaxy S21 FE，以及Galaxy Z Fold 3與Galaxy Z Flip 3兩款新折疊機。

三星並未對相關消息做出回應。韓聯社報導，若三星證實這項消息，意味這次新機上市時機比往年早，並藉由多款新機拓展市占。法人看好，有助GIS-KY、晶技、雙鴻、超眾等三星概念股後續出貨。

業界人士指出，Galaxy S21 FE的前身Galaxy S20 FE在去年10月上市，三星折疊手機Galaxy Z Fold2和Galaxy Z Flip則於9月上市。外國科技評論家則預料，Galaxy Z Fold3可能是三星首款採用「螢幕下相機」（UDC）技術、支援智慧筆的折疊手機。

三星 折疊手機 Galaxy Z Fold

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