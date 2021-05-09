華碩施崇棠：正向看待今年營運 未來數年變成長型企業

PC品牌大廠華碩（2357）致股東報告書出爐，華碩董事長施崇棠指出，展望 2021年，將正向看待營運展望及規劃積極成長目標，強化現有的核心事業如主機板、電腦、電競產品的領導地位，對應新數位世代的用戶需求，持續擴張電競玩家、商用、創作者等多面向的使用者族群，加上於人工智慧及 AIoT 應用領域的領先布局，將使華碩於未來數年成為持續進化創新的成長型企業。

回顧去年，施崇棠表示，2020 年是風波迭起的一年，新冠肺炎疫情蔓延全球，除威脅人類的生命健康外，也大幅衝擊全球經濟、世界貿易、就業市場、產業供應鍊等面向，然人類社會多能在衝擊中砥礪進化，我們樂見在全球攜手抗疫下，經由積極的經濟政策與行政管理舉措，妥善降低及逆轉疫情的衝擊，目前也已見到疫苗及克服疫情的曙光。

施崇棠指出，在一定程度上，疫情也重塑全體人類的生活及工作方式，大幅加速人類社會進展至遠距工作、居家學習、線上娛樂的數位化生活模式，進而拉動電腦與電腦周邊產品的剛性需求，相信未來以使用者為中心、數位化經濟模式的產品及服務將更蓬勃興起，個人、企業、社會的數位化程度將持續深化。

施崇棠強調，華碩立足於主機板、電腦與電競產業的領導位置，將以此為基礎擴張至商用市場及智慧應用場域，加速數位化轉型，發展人工智慧、雲端計算與 AIoT 解決方案，戮力成為新數位世代備受推崇的科技創新領導企業。

回顧2020 年，因疫情、市場、供應鏈的波折，一路行來高低起伏，對所有華碩團隊都是不容易的挑戰，因經營團隊與全體同仁積極不懈的努力，與產業夥伴的併肩作戰及互相支持，使得華碩能夠堅定地持續進化，達成卓越出眾的營運成果。

華碩2020 年集團合併營收達4,128億元，較 2019年增加17%，集團稅後淨利為284億元，其中可歸屬於母公司業主之淨利為266億元，較2019年增加 119%，每股純益（EPS）為35.76 元。在品牌營運部分，2020 年華碩品牌合併營收為3,824 億元，較2019年增加15%，品牌營業利益為253 億元，較 2019 年增加 249%。

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