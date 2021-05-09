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陸廠擴產效應 威剛、宇瞻有壓
中國大陸全力發展半導體產業，記憶體是積極推動的一環，外電報導，大陸長江存儲（YMTC）的NAND flash擴產逾一年多，新產能將在今年下半年陸續開出，單月產能可能翻倍，因此市場擔心明年NAND flash可能出現供需反轉情形，恐對威剛（3260）、宇瞻、創見等業者構成壓力。外電報導，長江存儲將在下半讓記憶體產量倍數增長至每月10萬片。
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