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印度疫情延燒 恐衝擊iPhone出貨

經濟日報 / 記者陳昱翔／台北報導

第二波新冠肺炎染疫風暴正侵襲印度，市場憂心，若當地政府無法儘速抑制疫情延燒，蘋果iPhone新、舊機種產能恐受不小衝擊，屆時不但影響蘋果自身財報表現，相關供應鏈也將受波及。

印度政府為帶動當地經濟發展及提高就業機會，近年來積極向蘋果及相關供應鏈招手，在土地與稅金方面給予不少優惠，並大力提倡「印度製造」，成功吸引蘋果目光，開始積極將中國大陸部分產能遷移印度。

根據外電指出，蘋果有意將大陸境內7%至10%產能移往印度，一方面除了分散地緣政治風險，二方面是看好印度龐大消費市場，因此過去當地大多只生產iPhone SE或iPhone 11等中階或舊款機種，今年開始將iPhone 12納入生產範圍。

然而，印度這波新冠肺炎疫情來得又快又猛，已打亂蘋果布局，當地消息人士更指稱，原先蘋果今年上半年就要在印度開始量產iPhone 12，如今疫情干擾，若無法控制疫情，iPhone 12產能很可能受到影響。

印度 蘋果 iPhone

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