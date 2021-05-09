鴻海印度廠染疫 維持營運

印度新冠肺炎疫情持續延燒，繼緯創旗下印度廠員工染疫後，鴻海集團昨（8）日也發布聲明證實，印度廠區已有同仁接受新冠肺炎檢測後呈現陽性，在員工安全為第一優先前提下，公司已安排確診同仁至醫療院所隔離診治，相關廠區也依標準作業程序完成環境消毒，目前印度廠區仍維持營運狀態。

鴻海強調，持續提供員工必要防疫物資與協助，同時也會隨時配合政府政策應對未來疫情變化。

根據最新統計，印度昨（8）日單日新增超過40萬起新冠肺炎病例，僅比前一天稍降，但當地醫療資源匱乏，導致許多病患無法就醫而死亡，昨天單日死亡人數即衝破4,000人大關，達到4,191人；新冠肺炎病例則累計達2,188萬餘例，累計死亡人數23萬多人。

由於印度疫情快速升溫，當地蘋果供應鏈恐受衝擊，日前緯創才因此停工數天，引發市場高度關注。當地業界人士指出，目前蘋果二家代工廠緯創、鴻海在印度都蒙受新冠肺炎侵襲，雖未對產能造成重大影響，但若疫情持續擴大，加上印度很可能全國封城，屆時對供應鏈在印度發展仍是不利。

此外，印度坦米爾那都省新政府現階段尚未擴大管制，主要原因是若強制鴻海關閉清奈蘋果產線廠區，恐將對當地經濟和生產造成衝擊，因此並未要求鴻海暫時關閉廠區，目前鴻海在清奈蘋果產線廠區仍正常運轉。

至於緯創，日前在發現三名台幹部確診後，立即通報當地政府，按照標準防疫程序關閉廠區五天進行消毒，趁此時間全面對員工篩檢，並準備帶所有員工接種疫苗，產能尚未完全恢復。

法人指出，蘋果近年積極要求代工廠將產能逐步轉移至印度，但未料印度遭遇第二波新冠肺炎疫情。

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