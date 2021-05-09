缺料效應 面板報價估漲到6月

面板市況因為終端銷售強勁、庫存仍在低水位，需求持續熱轉，加上本季缺料更嚴重，帶動4月面板報價拉升，5、6月價格將持續上漲。法人預期，缺料情況今年下半年很難大幅好轉，第3季應可維持不再惡化，第4季原料供應仍待觀察。

科技市調機構TrendForce研究副總邱宇彬指出，IC、T-CON等材料供應第2季變得更緊俏，旭硝子（AGC）等玻璃基板廠因先前事故影響，玻璃供給短缺效應也在本季發酵，預期到季底都很難改善；各種原料短缺造成面板實際產能減少，也成為面板報價持續強勢的後盾。

友達總經理柯富仁先前指出，本季驅動IC等各類晶片、玻璃、偏光片、印刷電路板等零組件供應都較第1季緊俏，部分零組件交期從四周拉長至八周。從產能供應角度來看，IC零組件、面板、玻璃等擴增產能都有限，整體供不應求市況不容易改善。

群創表示，缺料問題難解，許多原料都遇到交期問題，背後主因剛性需求存在，對產業鏈來說是相當健康且獲利的。

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