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IT面板需求強 雙虎再吃補

經濟日報 / 記者康陳剛／台北報導
圖／經濟日報提供
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資訊科技（IT）面板需求強勁，報價漲勢延續，法人表示，面板價格連漲一整年後，電視品牌廠在中小尺寸產品已感受到成本壓力，顯示器、筆電則保有更大利潤空間，相關品牌廠備貨動能續強，全尺寸需求暢旺、漲勢不歇；友達、群創也配合市場需求調整產能，搶食IT大餅。

市調機構群智諮詢統計數據顯示，友達今年第1季顯示器面板出貨量維持約710萬片，年增45%，與前季相當，市占率上升2個百分點到18%。群智諮詢指出，友達近期取得IC主力供應商支持，產能保持一定水準；同時因三星顯示（SDC）逐步退出市場，友達大尺寸顯示器客戶需求提升，讓友達積極增加IT面板產能，以滿足市場對高階電競及曲面顯示器面板需求。

友達總經理柯富仁日前表示，疫情帶動在家工作、學習等宅經濟發燒，相關需求疫情後仍會強勁，因此友達持續調整產能，要將原電視後段產能轉換到顯示器與筆電面板，預計將在今年第2季到第3季完成。

調研機構TrendForce指出，友達原就是全球電競面板市占第二的廠商，在龍頭SDC淡出市場後，友達可望在今年成為電競面板新龍頭。TrendForce數據顯示，去年電競液晶顯示器出貨達1,840萬台，成長超過一倍；今年出貨量預期能達2,590萬台，年增41%。

群創今年第1季顯示器面板出貨量約460萬片，年增17%、季減8%，市占率維持12%。群智諮詢表示，由於筆電需求比顯示器更強勁，在產能分配考量下，群創上季顯示器出貨較為保守。

群創總經理楊柱祥先前在法說會提到，全球線上教育市場在疫情和5G普及推動下成為新藍海，尤其教育用Chromebook需求去年僅被滿足三成，今年會繼續滿足剩餘的七成。群創去年下半年經過供應鏈、設備及產能調整後，筆電面板供給量比原先多50%，躍世界第二，今年會續增加更多量能。

友達、群創先前面臨獲利了結賣壓，股價走高後回落，不過上周五（7日）股價大回神，群創收26.75元，亮燈漲停，三大法人買超約2.4萬張；友達收28.15元，漲2.45元、漲幅9.53%，法人買賣超呈土洋對作，外資賣超約1.5萬張，投信及自營商共買超約1.1萬張。

友達 面板 顯示器

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