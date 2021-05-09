蘋果申請車用專利 穩懋、光磊有望受惠

外電消息指出，Apple Car計畫邁進一大步，近期蘋果再次申請車用相關專利，主要用於汽車夜視系統，根據專利描述顯示，該系統將結合可見光、近紅外波感測器和長紅外波感測器，提高駕駛行車安全，國內砷化鎵大廠穩懋及感測器商光磊有望受惠。

針對蘋果新專利，國內供應鏈均不予置評。據悉，目前穩懋為蘋果iPhone 12 Pro的LiDAR（光達）獨家代工廠，具備技術及量產能力，光磊是Apple Watch血氧感測器供應商，二家台系業者在蘋果供應鏈均扮演關鍵角色，未來隨蘋果搶進汽車產業，有機會持續打入供應鏈。蘋果造車計畫近期動作頻頻，除持續對外尋找車廠合作夥伴，也不斷申請車用新專利，力圖打造一台安全的自駕車，顛覆傳統汽車產業。對自駕車而言，感測器等同於人眼，是最關鍵的零組件。

蘋果本次申請的新車用專利，主要是透過可見光提供最高的解析度，加上探測距離較遠的近紅外感測器及探測範圍較寬的長紅外感測器，將三種技術融合成一個系統，自駕車即可清晰顯示前燈範圍之外的行人與危險物體。

此外，蘋果3月底時也取得64項車用專利，其中最引人注目的是新高性能光達感測器（LiDAR Sensors），但該項專利並無詳細內容。

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