化合物半導體及設備組產學聯盟 環球晶徐秀蘭任主委

光電科技工業協進會日前邀集產官學界，成立「台灣化合物半導體及設備產學聯盟」，環球晶圓董事長徐秀蘭擔任主委。光電協會董事長邰中和說：「我們花了很多功夫，才請出徐董事長來做主委，希望替業界反映發展化合半導體的企圖心，爭取各界支持。」

上月底在台北成立的「台灣化合物半導體及設備產學聯盟」，有70餘位產官學研的重量級專家與業界代表出席，清華大學講座教授史欽泰、前國策顧問紀國鐘、科技部產學司司長許增如、經濟部工業局副局長陳佩利、環球晶圓創辦人既榮譽董事長盧明光、穩懋半導體技術長蕭宏彬等人，都在會上致詞。

邰中和說，半導體產業已成為台灣經濟命脈，現今更因電動車、5G、AIoT、綠能等新興應用爆發在即，使得新世代化合物半導體（如 GaN、SiC）日趨重要。他表示，成立聯盟的主要任務是，培育人才、提供交流平台、精進產業技術，並建立國際連結，建立相關設備成為完整產業鏈，以協助產業拓展商機，發展經濟。

他透露，這次請出環球晶的創辦人盧明光，與徐秀蘭溝通數次，徐秀蘭才答應接下聯盟主委重任。台灣發展化合物半導體的時機已經成熟，透過徐秀蘭帶領，可以向外界反映業界的企業心，創造共同發展的氛圍。

接下大同公司董事長一職的盧明光是中美晶集團的前董事長，被化合物半體界視為業界大老。他笑說，當天的身分是大同公司董事長，不過他致詞時特別強調，中國大陸和日本已經分別投資人民幣4兆元與10兆日圓，發展化合物半導體領域，目前國內政府投注還少，在新世代化合物半導體領域上，台灣業者與領導業者相比還落後20至30年。

他說，國內目前長晶爐不夠，需要再加碼提升產能，希望政府擴大投資協助產業發展。化合物半導體在未來高頻率如RF領域或車用發電機功率元件等，均是極大的出海口，中美晶集團攜手環球晶、宏捷 科、朋程，也可配合如穩懋、漢磊等晶圓代工廠，希望越來越多廠商加入聯盟， 從設備、原料、磊晶片、晶圓代工廠、再到終端裝置應用，力求建立「整個工業」 ，把台灣的基礎做得更好。

工業局副局長陳佩利致詞時回應，工業局正在研擬，很快會推出碳化矽、氮化鉀等化合物半導體的投資政策，政府會挹注資源，請業界拭目以待。

在產業趨勢上，工研院產科國際所研究總監楊瑞臨提出報告，指全球化合物半導體大廠策略與台灣發展關鍵議題。他表示，目前國際大廠均在強化組織策略及人才培育，來維持市占及技術優勢，而台灣除了應建立正確的商業模式及定位化，需擴大對材料設備，以及人才培育，才能在全球化合物半導體的競爭中脫穎而出。

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