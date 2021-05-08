印度疫情風暴再起 蘋果iPhone產能轉移計畫受阻

第二波新冠肺炎染疫風暴正快速席捲印度，市場憂心，若當地政府無法盡速抑制疫情延燒，蘋果iPhone新、舊機種的產能恐受不小衝擊，屆時不但影響蘋果自身財報表現，相關供應鏈也將受到波及。

印度政府為了帶動當地經濟發展，近年來積極向蘋果以及相關供應鏈招手，在土地與稅金方面給予不少優惠，並大力提倡「印度製造」，也確實成功吸引蘋果目光，並開始積極將中國大陸部份產能遷移印度。

根據外電指出，蘋果有意將中國大陸境內的7至10%產能移往印度，一方面除了分散地緣政治風險，二方面是看好印度龐大的消費市場，因此過去當地大多只生產iPhone SE或iPhone 11等中階或舊款機種，而今年已開始將iPhone 12納入生產範圍。

然而，印度這波新冠肺炎疫情來的又快又猛，已打亂了蘋果的布局，當地消息人士更指稱，原先蘋果今年上半年就要在印度開始量產iPhone 12，如今疫情因素干擾，若無法控制疫情，iPhone 12產能很可能受到影響，甚至陷入停擺。

法人表示，對科技廠而言，地緣政治與新冠肺炎疫情均是難以控制的風險，而蘋果產能轉移計畫也因此受到不小阻礙，未來如何解決此一難題，不僅考驗印度政府，也考驗蘋果如何應對，而國內供應鏈勢必要繃緊神經，才能降低影響。

商品推薦