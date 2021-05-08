拒錄取通知會被封鎖？過來人破解台積電「都市傳說」

收到台積電offer卻拒絕會被封鎖？有PTT網友好奇，過去常聽說若收到台積電的錄取通知卻拒絕，可能會「被封鎖履歷、永世不得超生」，納悶台積電是否真的有這「都市傳說」。對此有過來人指出「假的，我還是一直收到面試邀約」，不過也有人分享「去年約好面試後寫mail跟人資說不去，之後就沒再收過面試邀約了」。

收到台積電錄取通知，卻因為各種因素無法前去「會被人資拉黑」？過去也曾有準台積人詢問放鳥台積電的下場為何，不少人紛紛表示「一定被拉黑」，指出台積電的人資權限很高，可能在下次直接過濾掉放鳥的人。有網友好奇，台積電是否真的有這個「都市傳說」，貼文一出引來不少過來人爭論，一派人表示「不會，收過南科台積沒去，後來新竹有面試邀約」、另一派人則篤定「會，我2021年拿到offer然後不去，同學說我的狀態一直是報到中」。

不少網友分享拒絕台積offer後仍收到面試通知的案例，表示「我學長拒絕預聘南科設備的offer，還是有收到中科跟南科廠務的邀約」、「不會，收過南科台積沒去，後來新竹有面試邀約」，也有人指出婉拒offer不會被拉黑，「就找下一個順位的備取而已」。不過也有人指出要視面試官的評價而論，「看評語黑不黑啦」、「還是會被找，只是去面試的話可能會被人資認為不夠誠信正直，而被人資主導的三面卡住不給上」。

有同行指出，會被拉黑的情況包括：放鳥面試、人格沒過被主管標記、講前東家壞話等，會被註記的情形可能是因為「資料不在公司人才庫」，也有過來人指出「拒絕面試邀請真的沒差」，不過若是面試後收到台積電感謝函，似乎就會有段時間不會再收到面試通知了。

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