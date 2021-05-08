穩懋投資百億 南科建廠

砷化鎵晶圓代工大廠穩懋昨（7）日董事會通過百億投資案。因應長期營運成長，將投資100億元，在南部科學園區高雄園區路竹廠租地，建置晶圓廠及周邊相關廢水、機電等附屬設施，今年中動工興建，目標三年後量產。

穩懋先前已取得南部科學園區高雄園區9.7公頃土地使用權，將擴產搶攻未來5G、6G以及電動車商機。穩懋短期步入傳統淡季，營運較為平淡。

但法人指出，今年5G手機滲透率提升，穩懋5G PA占手機PA比重將較去年上升，加上5G基礎建設如基地台、衛星通訊都持續布建，現在擴產主因後續訂單需求。

穩懋預計今年起分階段投資，資金來源為自有資金或和銀行融資。加計去年12月投資租地委建第一期廠房價款，穩懋預期合計投資逾126.25億元。

穩懋昨日也公告，對子公司華聯生物科技進行現金增資，以每單位12元，交易單位數量4萬張，總交易金額4.8億元，主要用於長期投資，擴大布局基因檢測平台。

穩懋主要生產據點位在桃園龜山，去年宣布進駐南科高雄園區設廠，根據南科管理局資料，穩懋預計總投資金額將達逾850億元，可望增加4,000個就業機會，整體產能翻倍成長。

隨著5G手機需求增溫，穩懋4月合併營收20.24億元，月增1.7%、年增0.5%，再度站上20億元大關；前四個月營收達80.25億元、年減0.6%。

展望本季，法人預期第2季營收可望季增約 1%至3%，達60億至62億元，毛利率預估31%至33%，略低於首季。

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