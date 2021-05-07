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中華電 培養5G新創

經濟日報 / 記者黃晶琳／台北報導

中華電信（2412）昨（7）日宣布第三屆5G加速器起跑，以培養5G新創，帶動產業鏈發展，加速5G滲透。董事長謝繼茂表示，挺新創「投資金額無限」，看好新創加入推升5G加值應用營收。

近期電信業者陸續宣布5G用戶滲透率，謝繼茂低調表示，目前5G用戶都超標，年底200萬戶目標可望超標，但用戶不是重點，未來5G應用才是關鍵，中華電信將攜手合作夥伴與新創團隊，促進更多消費客戶及企業客戶的5G應用。

謝繼茂表示，5G應用還在發展初期，兩、三年後可望有大量需求，包含消費端AR、VR、多視角，企業端智慧工廠、智慧製造、智慧巡檢、智慧醫療應用，未來也會合作推出B2B2C的5G應用服務。

中華電信5G加速器計畫前二屆培育出12家包括5G、AIoT、無人機等應用；並投資農譯科技。謝繼茂表示，未來中華電信持續扶植新創，包含提供網路平台環境，讓新創業者有商業實驗機會，共同業務合作，開拓國際市場，也會尋求投資機會，投資金額「無上限」。

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