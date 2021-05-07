快訊

熟齡離婚女倍增 媽媽追求自我孩子也祝福

印度經日本返台航班上午已抵松山 醫療包機16:50抵桃機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

聯電加碼投資台南1千億 董事長拜訪市長黃偉哲協助這事

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
聯電董事長洪嘉聰（左）今天拜訪台南市長黃偉哲，洽談加碼投資台南。圖／市府經發局提供
聯電董事長洪嘉聰（左）今天拜訪台南市長黃偉哲，洽談加碼投資台南。圖／市府經發局提供

聯電董事長洪嘉聰今天率領團隊拜訪台南市長黃偉哲，將在台南科學園區12A投資P6廠，土地面積達13.75公頃，投資額1千億，可創造1千個就業機會，預計於2023年第二季量產，未來將增加產能每月2萬7千5百片28nm及以下製程產品。

黃偉哲表示，吸引廠商投資、創造就業機會並解決企業面臨問題，政府團隊責無旁貸，針對聯電關心的用水及設置太陽能光電廠租地問題，邀集市府相關業管機關現場研商解決方案，並獲得妥適的協助。

黃偉哲也要求市府相關單位，後續聯電投資如面臨問題，各單位務必全力協助，加速聯電擴大投資案早日完成，促進台南市經濟成長，增加就業機會。

聯電董事長洪嘉聰（左）今天拜訪台南市長黃偉哲，洽談加碼投資台南。圖／市府經發局提供
聯電董事長洪嘉聰（左）今天拜訪台南市長黃偉哲，洽談加碼投資台南。圖／市府經發局提供

聯電

延伸閱讀

影／台南關廟愛心惜食平台啟用 黃偉哲籲民眾惜食助弱

台南啟用第16處惜食平台 逾8萬人次受益

台南水情嚴峻 黃偉哲：避免供五停二是最高原則

22縣市有感施政大調查 台南城市幸福感逾86%

相關新聞

穩懋投資百億 南科建廠

砷化鎵晶圓代工大廠穩懋昨（7）日董事會通過百億投資案。因應長期營運成長，將投資100億元，在南部科學園區高雄園區路竹廠租...

科技力落地南投 廢棄稻殼循環化身空氣清淨新利器

廢棄稻殼循環再利用，升級為除臭氧利器！經濟部技術處運用科技力推動循環經濟，昨（7）日與工研院、臺禹科機、聯一光電、成功大...

IBM首創2奈米技術 專家：難超越台積

國際商業機器公司（IBM）發表號稱全球首創的二奈米晶片製造技術，工研院產科國際所研究總監楊瑞臨昨天表示，這印證環繞閘極技...

中華電 培養5G新創

中華電信（2412）昨（7）日宣布第三屆5G加速器起跑，以培養5G新創，帶動產業鏈發展，加速5G滲透。董事長謝繼茂表示，...

聯電加碼投資台南1千億 董事長拜訪市長黃偉哲協助這事

聯電董事長洪嘉聰今天率領團隊拜訪台南市長黃偉哲，將在台南科學園區12A投資P6廠，土地面積達13.75公頃，投資額1千億...

施振榮：智慧醫材將成為台灣「護國觀音」

台灣半導體產業打造出「護國群山」，宏碁集團（2353）創辦人施振榮今天表示，下一波台灣更要積極打造「護國觀音」，透過衛福...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。