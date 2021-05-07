聯電加碼投資台南1千億 董事長拜訪市長黃偉哲協助這事

聯電董事長洪嘉聰今天率領團隊拜訪台南市長黃偉哲，將在台南科學園區12A投資P6廠，土地面積達13.75公頃，投資額1千億，可創造1千個就業機會，預計於2023年第二季量產，未來將增加產能每月2萬7千5百片28nm及以下製程產品。

黃偉哲表示，吸引廠商投資、創造就業機會並解決企業面臨問題，政府團隊責無旁貸，針對聯電關心的用水及設置太陽能光電廠租地問題，邀集市府相關業管機關現場研商解決方案，並獲得妥適的協助。

黃偉哲也要求市府相關單位，後續聯電投資如面臨問題，各單位務必全力協助，加速聯電擴大投資案早日完成，促進台南市經濟成長，增加就業機會。

聯電董事長洪嘉聰（左）今天拜訪台南市長黃偉哲，洽談加碼投資台南。圖／市府經發局提供

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