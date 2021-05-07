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世界先進：各產品的生產週期不同 造成4月出貨減少

經濟日報 / 記者謝佳雯/台北即時報導

晶圓代工廠世界先進（5347）今（7）日公布4月營收月減一成，主因為晶圓出貨量減少，時值晶圓代工高度緊缺之際，引起關注。世界先進說明，營收下滑主因還是來自產出減少、造成出貨減少，這是受不同產品有不同生產週期的影響，和產能、需求無關。

世界先進強調，現階段需求很高、產能還是很緊，只是每個時間點產出和出貨會有變化，取決於客戶端產品的生產週期不同，需要生產的時間長短有異，4月營收月減一成沒有特別原因，第2季財測仍維持不變。

世界先進今（7）日公布內部自行結算的4月合併營收為新台幣31.71億元，比去年同期增加22.7%。

世界先進財務長黃惠蘭表示，由於晶圓出貨量減少，4月營收較上月營收新台幣35.84億元減少約11.5%；累計今年1到4月合併營收比去年同期約增加18.4%。

據世界先進日前法說會上釋出的第2季營運展望，以新台幣匯率28：1美元假設，本季營收將落在98億元到102億元間，季成長近6.8%到11.1%；營業毛利率約39%到41%之間，毛利率續增0.9到2.9個百分點；營業利益率落在27.5%到29.5%。

從世界先進的本季財測來看，5月和6月的單月平均營收要超過33.15億元，才能達到財測目標，代表未來兩個月營運趨勢向上。

由於客戶端需求持續看好，世界先進跟進同業腳步展開擴廠，並於日前的法說會上，上修今年度的資本支出為85億元，較前一次釋出的金額增加35億元，拉升幅度達到七成。

針對外界擔心擴產可能導致產品均價下滑，並稀釋毛利率部分，世界先進董事長方略於法說會上釋出樂觀看法，他指出，已經與客戶端協商長期需求和產能合作，確保明年新產能開出後，ASP仍可向上，且不會稀釋毛利率。

營收 世界先進

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