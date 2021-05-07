施振榮：智慧醫材成台灣救世觀音分身

台灣半導體產業打造出「護國群山」，宏碁集團（2353）創辦人施振榮表示，下一波台灣更要積極打造「護國觀音」，透過衛福部食藥署認證通過的智慧醫材，讓台灣可以為全世界服務。

施振榮7日出席衛福部食藥署舉辦的智慧醫材專案辦公室啟動典禮時指出，過去台灣半導體產業包括台積電（2330）、聯發科（2454）等成功替台灣打造出「護國群山」，成為守護台灣的重要力量，但未來需要有更多的「護國觀音」，成為守護台灣的新力量。

施振榮表示，面對新冠疫情，醫護人員守護大家，讓台灣的防疫成績世界第一，可以說醫護人員就是「護國觀音」。但過去醫護人員的工作都很辛苦，因為醫護人員沒有〝分身〞，不像神界的觀音可以有千萬個分身，隨時可以聞聲救苦救難，可以無所不在。

不過這個情況隨著食藥署「智慧醫材專案辦公室」的成立將改變，施振榮指出，未來醫護人員的部分工作將出現〝分身〞，透過食藥署的認證過的智慧醫材，確保其擁有〝神力〞來服務百姓，就可以分擔醫護人員的工作，未來一旦智慧醫材更加普及化，就可以有效減輕醫護人員的工作負擔。

施振榮並建議，為了普及服務，未來這些「護國觀音」還要到處蓋寺廟，醫院內可以蓋大廟，診所可以蓋小廟，甚至進駐到每個人的家中，讓智慧醫材無所不在，就等同是「護國觀音」的〝分身〞來服務更多的人。

他也期待，未來台灣的「護國群山」可以和「護國觀音」更密切合作蓋廟，將來朝國際化布局在全球各地蓋廟，成為台灣醫師分身的救世觀音，讓台灣的智慧醫療可以對全世界做出更多的貢獻。

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