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施振榮：智慧醫材將成為台灣「護國觀音」

經濟日報 / 記者蕭君暉/台北即時報導
智慧醫材專案辦公室啟動典禮。施振榮辦公室/提供
智慧醫材專案辦公室啟動典禮。施振榮辦公室/提供

台灣半導體產業打造出「護國群山」，宏碁集團（2353）創辦人施振榮今天表示，下一波台灣更要積極打造「護國觀音」，透過衛福部食藥署認證通過的智慧醫材，讓台灣可以為全世界服務。

施振榮今日出席衛福部食藥署舉辦的智慧醫材專案辦公室啟動典禮時指出，過去台灣半導體產業包括台積電（2330）、聯發科（2454）等成功替台灣打造出「護國群山」，成為守護台灣的重要力量，但未來需要有更多的「護國觀音」，成為守護台灣的新力量。

施振榮表示，面對新冠疫情，醫護人員守護大家，讓台灣的防疫成績世界第一，可以說醫護人員就是「護國觀音」。但過去醫護人員的工作都很辛苦，因為醫護人員沒有〝分身〞，不像神界的觀音可以有千萬個分身，隨時可以聞聲救苦救難，可以無所不在。

不過這個情況隨著食藥署「智慧醫材專案辦公室」的成立將改變，施振榮指出，未來醫護人員的部分工作將出現〝分身〞，透過食藥署的認證過的智慧醫材，確保其擁有〝神力〞來服務百姓，就可以分擔醫護人員的工作，未來一旦智慧醫材更加普及化，就可以有效減輕醫護人員的工作負擔。

施振榮並建議，為了普及服務，未來這些「護國觀音」還要到處蓋寺廟，醫院內可以蓋大廟，診所可以蓋小廟，甚至進駐到每個人的家中，讓智慧醫材無所不在，就等同是「護國觀音」的〝分身〞來服務更多的人。

他也期待，未來台灣的「護國群山」可以和「護國觀音」更密切合作蓋廟，將來朝國際化布局在全球各地蓋廟，成為台灣醫師分身的救世觀音，讓台灣的智慧醫療可以對全世界做出更多的貢獻。

醫材 施振榮

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