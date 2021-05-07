世界先進4月營收月減一成 5、6月趨勢向上

晶圓代工廠世界先進（5347）今（7）日公布4月營收為31.71億元，月減一成，但還是比去年同期成長兩成。從世界先進的財測來看，5月和6月營收表現將會優於4月水準。

世界先進今日公布4月營收成績單，單月營收下滑到31.71億元，比上月減少11.5%，惟仍優於去年同期水準，年增率為22.7%；累計今年前四個月營收123.51億元，年成長18.4%。

據世界先進在前一次法說會上釋出的第2季營運展望，以新台幣匯率28：1美元假設，本季營收將落在98億元到102億元間，季成長近6.8%到11.1%；營業毛利率約39%到41%之間，毛利率續增0.9到2.9個百分點；營業利益率落在27.5%到29.5%。

從世界先進的本季財測來看，5月和6月的單月平均營收要超過33.15億元，才能達到財測目標，代表未來兩個月營運趨勢向上。

由於客戶端需求持續看好，世界先進跟進同業腳步展開擴廠，並於日前的法說會上，上修今年度的資本支出為85億元，較前一次釋出的金額增加35億元，拉升幅度達到七成。

針對外界擔心擴產可能導致產品均價下滑，並稀釋毛利率部分，世界先進董事長方略於法說會上釋出樂觀看法，他指出，已經與客戶端協商長期需求和產能合作，確保明年新產能開出後，ASP仍可向上，且不會稀釋毛利率。

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