十銓4月營收6.11億元 首季EPS 2.16元季增6.2倍

十銓科技（4967）公布Q1營運報告，今年第一季合併營收達19.13億元，年增23.69%，稅後淨利1.66億元，季增6.2倍，年增9.95%，每股稅後純益（EPS）2.16元。

十銓4月營收6.11億元，年增12.93%，較上月則微幅增0.3%，累計今年前4個月合併營收25.25億元，年增20.90%，單月銷量創近4個月新高，上半年高速儲存、雲端伺服器等需求強勁，再加上PC/NB需求未減，使T-FORCE產品線出貨飆升，月增17%。

十銓Q1品牌DRAM佔比達30%、Flash產品達25%，代工及客製化工控/SI佔11%，電競、行動周邊等策略性產品佔34%，相較去年第一季策略性產品明顯拉升，十銓全產品線銷售持續亮眼並屢創佳績，在在顯示擴充品牌市場之營銷策略奏效。

依市場觀察，受奇亞幣題材激勵，拉起一波高容量HDD、SSD硬碟採購潮，十銓4月份SSD銷量較去年同期增長逾七成，董事長夏澹寧樂觀看待迅速竄紅的奇亞幣，短期內SSD可望受惠礦工掃貨，讓原本已有漲勢的記憶體繼續拉升，長期而言，高速大容量SSD將是未來趨勢。

依據研調機構TrendForce預估，消費型產品DDR3、DDR4漲幅15~20%，標準型產品PC漲幅13~18%，Server漲幅20%；北美四大資料中心、雲端電商平台以及手機等應用需求，可望刺激企業型SSD與伺服器DRAM訂單敲進，十銓看好記憶體產業向上，不擔心需求續升及缺貨，面對市場風險以彈性的應變能力，調整庫存水位，庫存達31億，有助獲利持續向上成長。

十銓持續強化競爭優勢並創新研發，並以品牌、電競與工控產品健全擴充，鎖定5G、AI、高效能運算（HPC）、邊緣運算等商機，因應未來大量湧入的記憶體需求做足準備，並在公司營運策略和事業規劃調整下，將挹助集團營運穩定向上。

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