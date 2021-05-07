快訊

街訪全職媽媽有多慘？連去超商喝個飲料都覺得開心

應14天全面停飛？華航清零54名造冊 陳時中否認「半套說」

十銓4月營收6.11億元 首季EPS 2.16元季增6.2倍

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

十銓科技（4967）公布Q1營運報告，今年第一季合併營收達19.13億元，年增23.69%，稅後淨利1.66億元，季增6.2倍，年增9.95%，每股稅後純益（EPS）2.16元。

十銓4月營收6.11億元，年增12.93%，較上月則微幅增0.3%，累計今年前4個月合併營收25.25億元，年增20.90%，單月銷量創近4個月新高，上半年高速儲存、雲端伺服器等需求強勁，再加上PC/NB需求未減，使T-FORCE產品線出貨飆升，月增17%。

十銓Q1品牌DRAM佔比達30%、Flash產品達25%，代工及客製化工控/SI佔11%，電競、行動周邊等策略性產品佔34%，相較去年第一季策略性產品明顯拉升，十銓全產品線銷售持續亮眼並屢創佳績，在在顯示擴充品牌市場之營銷策略奏效。

依市場觀察，受奇亞幣題材激勵，拉起一波高容量HDD、SSD硬碟採購潮，十銓4月份SSD銷量較去年同期增長逾七成，董事長夏澹寧樂觀看待迅速竄紅的奇亞幣，短期內SSD可望受惠礦工掃貨，讓原本已有漲勢的記憶體繼續拉升，長期而言，高速大容量SSD將是未來趨勢。

依據研調機構TrendForce預估，消費型產品DDR3、DDR4漲幅15~20%，標準型產品PC漲幅13~18%，Server漲幅20%；北美四大資料中心、雲端電商平台以及手機等應用需求，可望刺激企業型SSD與伺服器DRAM訂單敲進，十銓看好記憶體產業向上，不擔心需求續升及缺貨，面對市場風險以彈性的應變能力，調整庫存水位，庫存達31億，有助獲利持續向上成長。

十銓持續強化競爭優勢並創新研發，並以品牌、電競與工控產品健全擴充，鎖定5G、AI、高效能運算（HPC）、邊緣運算等商機，因應未來大量湧入的記憶體需求做足準備，並在公司營運策略和事業規劃調整下，將挹助集團營運穩定向上。

十銓 SSD

延伸閱讀

華邦首季業績亮眼 帶動記憶體股盤中走強

中鋼、中鴻再創新高 長榮、陽明會如法炮製?

建大首季EPS 0.75元 獲利大幅躍進

燦坤第1季EPS 1元 近五年來單季最佳

相關新聞

晶片荒延續至明年！ 衝擊全球政經 埋下產業禍根

全球晶片荒持續惡化，已開始衝擊產業界的運作與獲利，有晶片業者預期缺貨情況可能一直燃燒到明年，這對全球政治、經濟、產業發展會造成什麼影響？投資人該如何解讀？

漢唐經營權之爭 前董座遺孀李惠文發公開信批現任董座

無塵室工程大廠漢唐（2404）經營權之爭白熱化！前董座王燕群的遺孀董事李惠文今（7）日發出公開信，砲轟現任董座陳朝水未能...

從環保球衣到特斯拉51歲新纖翻身電動車飆股 決勝點為何不是技術？

一家成立逾半世紀、股價一度不到兩塊錢的老牌傳產廠，憑什麼股價在一個多月內大漲逾6成？

印度疫情擴大 鴻海、緯創高度警戒

印度新冠疫情持續擴大，在當地設有工廠的代工大廠鴻海、緯創均高度警戒。鴻海昨（6）日表示，集團旗下印度各廠區目前營運均正常...

台半導體傲視全球 貿協黃志芳：他國難複製

貿協與美國在台協會AIT今（6）日攜手出版「供應鏈重組的領航地圖」一書，台灣半導體產業在國際供應鏈中舉足輕重，貿協董事長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。