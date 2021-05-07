封測塞車干擾 盛群4月營收月減一成
微控制器（MCU）廠盛群（6202）今（7）日公布4月營收為5.23億元，月減一成，但還是比去年同期拉升12.7%，主要受到封測端塞車的影響；累計今年前四個月營收為19.88億元，年增三成。
雖然盛群4月營收受到封測影響而下滑，但問題已經解決，法人預估，5月和6月重回成長軌跡，整體第2季營收趨勢向上。
加上盛群因已向客戶端漲價，而晶圓代工、封裝漲價的影響是落在第3季，法人預期，盛群第2季毛利率趨勢向上，直到第3季才會受到成本上揚的干擾，轉而回到第1季水準。
盛群強調，第3季價格漲幅未定，還要與客戶端討論，但會以反映成本為主，不會破壞客戶端關係，才會造成毛利率有壓。不過，因為產品單價上揚，法人預估，第3季營收將會成長。
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