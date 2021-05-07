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台指期大漲342點 收17,287點

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

台指期今（７）日收盤17,287點，大漲342點，成交量為142,220口。

今日交易量前十名個股期貨為：長榮期貨、群創期貨、友達期貨、中鋼期貨、聯電期貨、鴻海期貨、華邦電期貨、大成鋼期貨、台積電期貨及聯詠期貨。

期貨分析師表示，近期個股期貨交易較台指期活躍，主要是大盤指數在區間整理，個股震盪幅度較大，吸引交易人操作個股期貨，尤其是傳產股的交易熱絡，部分傳產股的股票期貨交易更勝過科技股，短期這現象不會改變。

期貨交易 個股 台指期

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