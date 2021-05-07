台指期大漲342點 收17,287點
台指期今（７）日收盤17,287點，大漲342點，成交量為142,220口。
今日交易量前十名個股期貨為：長榮期貨、群創期貨、友達期貨、中鋼期貨、聯電期貨、鴻海期貨、華邦電期貨、大成鋼期貨、台積電期貨及聯詠期貨。
期貨分析師表示，近期個股期貨交易較台指期活躍，主要是大盤指數在區間整理，個股震盪幅度較大，吸引交易人操作個股期貨，尤其是傳產股的交易熱絡，部分傳產股的股票期貨交易更勝過科技股，短期這現象不會改變。
2021報稅眉角
▪【專題】新制小確幸、滑手機輕鬆報稅 所有眉角看這裡
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言