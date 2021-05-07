漲價效益發威 敦泰4月營收月增兩成

驅動晶片廠敦泰電子（3545）受惠於漲價效益顯現，4月營收一舉衝高到19.09億元，月成長率高達25.3%，更比去年同期倍增，再創歷史新高。累計敦泰今年前4個月營收已達62.59億元，年成長幅度已達六成水準。

敦泰第2季包括IDC、觸控IC、驅動IC、指紋辨識IC等產品線的出貨量都將維持高檔，加上產品價格調整，成為本季營運主要的成長動能，營收和毛利率趨勢都向上。

在新產品布局方面，敦泰第1季在AMOLED觸控產品已進入放量階段，第2季也將持續提升，預期敦泰在手機用AMOLED 觸控市場的領導地位將逐步形成。

指紋辨識方面，敦泰除了電容式指紋產品出貨量持續成長外，同時在薄型光學式指紋的領域也已正式開始小量出貨。

敦泰首季獲利亮眼，單季稅後純益達8.37億元，季增51%，年增逾10倍，每股純益為4.24元，獲利續創2013年上市後單季最高紀錄，法人預估，上半年應可賺回一個股本。

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