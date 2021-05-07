華邦首季業績亮眼 帶動記憶體股盤中走強
記憶體廠華邦電（2344）在市場需求強勁，再加上漲價效應下，今年第一季稅後淨利15.86億元，較上季提升3.5倍稅後淨利15.86億元，較上季大幅成長高達3.5倍，且公司持續看好後市展望，在利多消息激勵下，今（7）日盤中華邦電股價鎖停漲停板，同時也帶動記憶體股表現走強。
華邦電在今年第一季獲利表現衝高之下，吸引市場資金早盤積極搶進該股，推升股價盤中鎖住漲停板，在股價連續修正多日之後，今日股價出現強勁反彈走勢，今日漲停股價來33.9元。隨著華邦電第一季業績表現相當亮麗，再加上今日股價強彈，也帶動其餘記憶體股走勢，盤中包括旺宏（2337）盤中一度上漲約6%，另外，最大記憶體模組廠威剛（3260）也一度攻上漲停板，漲停價來到113元。
華邦電今年第一季稅後淨利 15.86 億元，較上季大幅成長3.5倍，較去年同期則更是一口氣轉虧轉盈，今年第一季每股稅後純益來到0.4元，已經高於去年全年的0.33元。華邦電今年第一季小業績表現突出的主要原因，是市場需求強勁帶動，加上供貨緊俏而產生的漲價效益所致。
對於市場相當關注的產業後市及展望，該公司仍表示，目前市場需求仍相當強勁，且下游拉貨動能積極，使得報價有機會進一步調升的情況下，後續的整體營運表現可望持續維持目前強勁市況到今年下半年。
2021報稅眉角
▪【專題】新制小確幸、滑手機輕鬆報稅 所有眉角看這裡
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言