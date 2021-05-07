華邦首季業績亮眼 帶動記憶體股盤中走強

記憶體廠華邦電（2344）在市場需求強勁，再加上漲價效應下，今年第一季稅後淨利15.86億元，較上季提升3.5倍稅後淨利15.86億元，較上季大幅成長高達3.5倍，且公司持續看好後市展望，在利多消息激勵下，今（7）日盤中華邦電股價鎖停漲停板，同時也帶動記憶體股表現走強。

華邦電在今年第一季獲利表現衝高之下，吸引市場資金早盤積極搶進該股，推升股價盤中鎖住漲停板，在股價連續修正多日之後，今日股價出現強勁反彈走勢，今日漲停股價來33.9元。隨著華邦電第一季業績表現相當亮麗，再加上今日股價強彈，也帶動其餘記憶體股走勢，盤中包括旺宏（2337）盤中一度上漲約6%，另外，最大記憶體模組廠威剛（3260）也一度攻上漲停板，漲停價來到113元。

華邦電今年第一季稅後淨利 15.86 億元，較上季大幅成長3.5倍，較去年同期則更是一口氣轉虧轉盈，今年第一季每股稅後純益來到0.4元，已經高於去年全年的0.33元。華邦電今年第一季小業績表現突出的主要原因，是市場需求強勁帶動，加上供貨緊俏而產生的漲價效益所致。

對於市場相當關注的產業後市及展望，該公司仍表示，目前市場需求仍相當強勁，且下游拉貨動能積極，使得報價有機會進一步調升的情況下，後續的整體營運表現可望持續維持目前強勁市況到今年下半年。

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