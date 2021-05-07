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超佛心！印度疫情嚴峻 宏碁急贈製氧機

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

印度疫情拉警報，連續多日單日確診病例超過30萬人，全國累積確診人數突破2,000萬人，印度當地醫院人滿為患，醫療資源受到嚴峻挑戰，醫療氧氣供給短缺。宏碁（2353）宣布將捐贈醫療物資製氧機，第一批最快於今日送往印度，由宏碁印度分公司協助提供新型冠狀病毒確診病患提供所需的氧氣治療。

宏碁泛亞營運總部總經理侯知遠表示，新型冠狀病毒疫情肆虐全球，印度正經歷最新一波疫情惡化導致醫療物資短缺困境；宏碁身為全球頂尖的資通訊公司之一，正迅速動員全球各地分公司資源，提供印度所需的醫療物資，首批將先捐贈製氧機作為醫療使用。

新型冠狀病毒自2019年底影響全球人類生活，世界各地醫療專家持續研發醫療藥物及疫苗對抗疫情；宏碁除了在疫情期間持續提供產品維持人類的日常生活的聯繫之外，也希望藉由捐贈物資略盡棉薄之力。

宏碁歷經昨日漲停慶賀行情下，今日股價休息，平盤下震盪，午盤小幅下跌1.00元、跌幅約2.86%。

宏碁 印度 疫情

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