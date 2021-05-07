櫃買市場業績發表會 5月11日起熱鬧登場

配合上櫃公司今(2021)年第1季財務報告公告，櫃買中心精心規劃一系列櫃買市場業績發表會，5月11日及14日首先推出科技生活及櫃買特色兩場，將於櫃買中心官網以線上直播方式舉辦（不開放投資人現場參與），歡迎投資人踴躍至線上觀看。

櫃買中心表示，隨著科技發展及應用多元化，人們生活便利性及生活品質持續提升，5月11日（周二）首先推出「科技生活」主題，邀請專業特用化學材料通路商崇越電（3388）、專門設計與製造高功率LED商用照明燈具廠商湯石照明（4972）及製程自動感測器與流量計製造廠商桓達（4549）等3家公司經營團隊，線上直播說明公司財務業務最新發展情形及產業概況。

櫃買中心指出，上櫃公司產業類別多元，產業聚落完整，5月14日（周五）將邀請3家在相關領域表現優良的「櫃買特色」企業，分別為全球磷化銦及銻化鎵磊晶片代工領導廠商IET-KY（4971）、專注於特殊劑型藥物開發之知名學名藥廠東洋（4105）及塑膠薄膜電容器廠商華容（5328）線上直播說明。

櫃買中心說，業績發表會主題豐富，後續還有富櫃200、休閒生活、智慧科技及生技醫療等主題，由上櫃公司經營團隊說明營運績效及對未來產業前景看法，是投資人進一步瞭解企業營運發展契機及研究產業的最佳平台。

各場次業績發表會簡報資料可於會議前一營業日至活動網頁下載，投資人亦可於活動網頁提問欄位輸入想詢問公司的財務業務問題，另各場次皆有錄製影音檔，置於櫃買中心網站提供投資人點閱觀看，歡迎至櫃買中心網站(網址：https://www.tpex.org.tw；「首頁\最新訊息\櫃買影音」)查詢。

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