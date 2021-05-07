快訊

街訪全職媽媽有多慘？連去超商喝個飲料都覺得開心

應14天全面停飛？華航清零54名造冊 陳時中否認「半套說」

展碁、四零四科技聯手出擊 跨入工控領域

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

展碁國際（6776）與四零四科技（MOXA）合作，昨（6）日於台北喜來登舉辦「展碁工控元年」活動，正式跨入工業規格與工業控制領域市場，現場超過百名專業人士參與，一起探討智慧製造、工安檢測預防及跨場域整合運用等重要議題，和與會者充分交流討論，結合展碁豐富整合行銷經驗，提供合作夥伴更多工業運用的系統整合方案，與夥伴一起開拓與布局工控市場。

展碁國際總經理林佳璋表示，這是展碁正式邁入工控領域市場，有別於一般傳統3C通路代理商，工控領域產品具有幾點特色，第一少量多樣，第二長期的保固，第三高可靠度、第四整合解決方案，而不只是單一產品的高附加價值運用，結合四零四科技在工控領域的豐富經驗，滿足重點客戶需求。

MOXA深耕全球工業製造領域將近40年，全球第三大領導品牌，四零四科技總經理林世偉表示，透過此次創舉，將有助於MOXA擴大在台灣的市場布局，讓更多使用者及先進了解工控產品的運用，展望未來，期許與展碁一同為台灣工業界一起創造嶄新的工控運用。

延伸閱讀

Q1每股純益／展碁0.78元 智聯0.49元

宏碁小金雞展碁上市 掛牌首日股價大漲近180％

推廣一站式購足 展碁國際上市掛牌

展碁今掛牌上市 開盤大漲112％

相關新聞

晶片荒延續至明年！ 衝擊全球政經 埋下產業禍根

全球晶片荒持續惡化，已開始衝擊產業界的運作與獲利，有晶片業者預期缺貨情況可能一直燃燒到明年，這對全球政治、經濟、產業發展會造成什麼影響？投資人該如何解讀？

漢唐經營權之爭 前董座遺孀李惠文發公開信批現任董座

無塵室工程大廠漢唐（2404）經營權之爭白熱化！前董座王燕群的遺孀董事李惠文今（7）日發出公開信，砲轟現任董座陳朝水未能...

從環保球衣到特斯拉51歲新纖翻身電動車飆股 決勝點為何不是技術？

一家成立逾半世紀、股價一度不到兩塊錢的老牌傳產廠，憑什麼股價在一個多月內大漲逾6成？

印度疫情擴大 鴻海、緯創高度警戒

印度新冠疫情持續擴大，在當地設有工廠的代工大廠鴻海、緯創均高度警戒。鴻海昨（6）日表示，集團旗下印度各廠區目前營運均正常...

台半導體傲視全球 貿協黃志芳：他國難複製

貿協與美國在台協會AIT今（6）日攜手出版「供應鏈重組的領航地圖」一書，台灣半導體產業在國際供應鏈中舉足輕重，貿協董事長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。