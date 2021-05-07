展碁、四零四科技聯手出擊 跨入工控領域
展碁國際（6776）與四零四科技（MOXA）合作，昨（6）日於台北喜來登舉辦「展碁工控元年」活動，正式跨入工業規格與工業控制領域市場，現場超過百名專業人士參與，一起探討智慧製造、工安檢測預防及跨場域整合運用等重要議題，和與會者充分交流討論，結合展碁豐富整合行銷經驗，提供合作夥伴更多工業運用的系統整合方案，與夥伴一起開拓與布局工控市場。
展碁國際總經理林佳璋表示，這是展碁正式邁入工控領域市場，有別於一般傳統3C通路代理商，工控領域產品具有幾點特色，第一少量多樣，第二長期的保固，第三高可靠度、第四整合解決方案，而不只是單一產品的高附加價值運用，結合四零四科技在工控領域的豐富經驗，滿足重點客戶需求。
MOXA深耕全球工業製造領域將近40年，全球第三大領導品牌，四零四科技總經理林世偉表示，透過此次創舉，將有助於MOXA擴大在台灣的市場布局，讓更多使用者及先進了解工控產品的運用，展望未來，期許與展碁一同為台灣工業界一起創造嶄新的工控運用。
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