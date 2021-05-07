太陽能接單順暢但不敵成本大增 首季財報4家虧損

在政府推動內需之下，今年以來國內太陽能廠陸續傳出接單順暢、首季接單就直達下半年的情況，不過，由於上游的主要材料電池片、周邊的輔材出現全面上漲情況，成本大增下，包括聯合再生能源（3576）、茂迪（6244）、太極（4934）、達能（3686）首季都出現虧損，獲利表現相對突出的安集（6477），首季也僅交小幅獲利表現。

聯合再生今年第一季合併營收為30億元，合併毛利率為-1.6%，較2020年的-9.4%縮減83.3%，該公司第一季稅後淨損為5.3億元，相較2020年同期歸屬於母公司業主之淨損新台幣7億元減少，以該公司股本推算，今年第一季每股淨損約0.2元。

茂迪首季合併營收為11.09億元，季增27.2%，由於毛利率較高的高效模組出貨增加，使得茂迪首季毛利率仍為正數，達5.9%，優於前一季的4.8%，但因營業費用侵蝕獲利表現，首季稅後仍小幅虧損2,409.9萬元，每股虧損0.07元。

在太陽能股中，獲利表現向來相對較佳的安集，太陽能發電為主的安集也公布首季財報，首季也受到模組成本大漲影響侵 蝕獲利，致單季稅後純益1,042萬元，季減達71.8%，也較去年同期減少35%，今年第一季每股稅後純益0.09元，雖然獲利大幅下滑，但安集仍是今年第一季少數維持獲利的太陽能廠。

其餘包括太極今年第一季每股虧損達0.53元、達能也是每股虧損0.17元，業者表示，在主要主要的上游原材料上漲下，再加上部分訂單太早接單，不及反應上漲成本，或成本上漲太快，無法一次向下游轉稼，造成首季再度虧損，不過，太陽能業者指出，預計在逐步調漲反應成本下，預期下半年營運有機會逐漸回升。

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