科嘉-KY Q1營收、獲利創歷年同期新高 EPS 3.12元

科嘉-KY（5215）甫公布首季獲利，值得注意的是，該公司首季營收10.07億元，單季歸屬於母公司淨利為1.86億元，年增高達378%，單季每股純益為3.12元，營收、獲利均改寫歷年同期新高。

科嘉-KY首季營收為10.07億元，季減14.2%、年增118.6%，本業獲利搶眼，單季營業利益為2.46億元，季減29%、年增380%，歸屬於母公司淨利為1.86億元，季減20%、年增378%，單季每股純益為3.12元，僅略低於去年第4季高峰的4.00元，但大幅優於去年同期的0.72元。

單季毛利率為34.8%，營益率為24.4%，淨利率為18.4%，均大幅優於去年同期，表現呈現三率三升。

科嘉-KY近年來拓展Mini LED背光新業務方面，去年下半年已導入品牌廠電競周邊產品，目前每月營收規模約在數十萬美元，由於該產品相較於傳統解決方案具備輕薄省電等優勢，炫麗的亮光也非常適合電競產品使用，預期後續隨著導入機種與產品規模提升，將可望擔任成為未來營運新要角。

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