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台指期開盤上漲175點 台積期貨開漲5元

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台指期今（7）日開盤17,120點，上漲175點。（聯合報系資料庫）
台指期今（7）日開盤17,120點，上漲175點。（聯合報系資料庫）

台指期今（7）日開盤17,120點，上漲175點；台積電期貨近月合約開盤592元，上漲5元；長榮期貨近月合約開盤86元，上漲4.4元。

昨(6)日美國四大指數齊揚，道瓊再刷歷史新高，收盤四大指數漲幅介於0.37%~0.93%。台積電 ADR 上漲1.40%、日月光 ADR上漲0.90%、聯電ADR下跌0.64%。

統一期貨表示，大盤在5月3日跌破4月以來形成的上升趨勢後，大幅的下跌，但在昨日一根紅K棒破壞短暫形成的下降壓

力線後，進入箱型整理階段，注意底部支撐不要跌破。目前陸續公布4月營收，鴻海等表現不錯，留意股價相對低檔但營收持續往上的個股。

統一期貨說，籌碼面部分，外資現貨賣超71億，期貨部分增加4,580口，淨空單-34,174口，十大交易人與特定法人合計買進5,893口。週選支撐與壓力區落在16,300至17,400之間，P/C Ratio降至1.22，整體籌碼中性看待。

期貨 台積電

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