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印度疫情擴大 鴻海、緯創高度警戒

經濟日報 / 記者吳凱中蕭君暉尹慧中／台北報導

印度新冠疫情持續擴大，在當地設有工廠的代工大廠鴻海、緯創均高度警戒。鴻海昨（6）日表示，集團旗下印度各廠區目前營運均正常，不受疫情影響。緯創表示，集團位於印度班加羅爾地區的工廠先前配合當地政府政策停工三天後，已恢復生產，將加班趕工補回停工的出貨量，預料對整體營運影響有限。

不過市場指出，目前印度疫情蔓延，科技業盛傳印度可能在近期「封城」，嚴重傳染地區人員不得進出，此舉可能衝擊物流，在缺料、缺人外，還缺運能。

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