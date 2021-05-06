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永齡基金會推生育大補帖 提供一站式查詢政府補助

經濟日報 / 記者蕭君暉/台北即時報導

永齡基金會今天宣布攜手社企流推出「明日戶政所」網站，除了以圖表，專題讓大眾更加重視少子女化所帶給社會的問題：幼年人口逐漸下降，讓各教育階段學生數呈遞減趨勢，並衝擊教育體系；青壯年人口減少，市場勞動力不足，影響經濟發展；老年人口增加，青壯年扶養負擔加重。另外，也用生育大補帖一站式服務，為民眾整理生育資源，一目瞭然。

少子女化現象蔓延全球，各國相繼改良托育政策，明日戶政所專題網站更集結來自各國少子女化的創新解方，從公共托育、津貼補助、職場環境和文化面向提供不同做法和解方，都將會是台灣在改善少子女化狀況的最佳借鏡。

永齡教育暨慈善基金會執行長劉宥彤表示，在建置網站，搜集相關政府資訊的過程中，可以明顯發現中央和地方政府對生育補助及政策五花八門，資源分散，民眾不易了解，也明顯偏頗於對中低收入戶的支持，並且對實際民眾的養育負擔，政府提供的資源仍是杯水車薪；生育及少子化問題是國家的根本問題，沒有人口，其它的任何建設或開支根本都變得沒有必要，所以政府施政的方式，預算都應該用更有力道及簡化的方法讓民眾有感，知道政府的目標。

雖然高房價，低薪，工時太長，結婚率下降，男女家庭責任不均等都是少子化的問題之一，但先提供充足的經濟支持，或許可以先讓有意願生子的民眾先減輕其經濟負擔和心理壓力，不要讓「生育不再是人生中的希望而只是負擔」的想法成為社會共識。

鴻海科技集團創辦人郭台銘0-6歲國家養政策，2020年推出「0-6歲公司養」。在此之前，鴻海自 2015 年起，就已提供總價高達16萬元的生育津貼；2020年提出的「0-6歲公司養」方案，將原本0-3歲的育兒津貼擴大至6歲，讓每位鴻海寶寶可享有每個月1萬5000元的補助。

不僅如此，鴻海更與何嘉仁、長頸鹿和培幼文教等全台158所幼兒園合作企業托育，給予鴻海員工新生兒入學優惠；另外，也針對預產期前3個月的懷孕員工，額外提供約4.5萬元的交通補助。

生育補助 鴻海

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