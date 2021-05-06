友達注3千萬與台大成立研發中心 加速場域應用關鍵布局

為引進學界創新研發能量、深化前瞻技術開發，友達光電（2409）與國立臺灣大學共同成立「友達臺大聯合研發中心」，於今（6）日舉行揭牌儀式，由臺大校長管中閔及友達董事長暨執行長彭双浪共同主持典禮。該中心將聚焦前曕顯示技術、感測技術、AIoT及場域應用等三大領域進行合作，由友達挹注超過3,000萬元的研發經費，資助中長期的大型產學合作專案。期以結合跨領域、學門的師資人才，投入尖端顯示技術研究，培育優質新秀的同時，帶領台灣產、學界共同開創新局。

友達董事長暨執行長彭双浪表示：「友達很榮幸再次與臺大攜手合作，本次透過『友達臺大聯合研發中心』的設置，與臺大開展各項深具前曕性的研究計畫。友達在雙軸轉型的過程中不僅結盟產業夥伴，也期盼援引全球最頂尖的人才及學術資源，長期且深入的交流激盪創新的火花，讓台灣在前瞻關鍵顯示技術持續推進，不斷提升在智慧場域應用的全球能見度。」

臺灣大學校長管中閔表示：「臺大與友達在各方面有長久且緊密的合作關係，臺大擁有豐沛的研發能量，以及許多開創性的研究成果。本次我們集結數十位電機、電子專精之研究師生一齊投入前瞻關鍵顯示技術開發，期待聯合研發中心的設置能加速累積研發量能，培育新一代技術領導人才的同時，鞏固台灣科技領頭羊的地位。」

友達致力投入高附加價值的尖端顯示技術和場域解決方案發展，除了與價值鏈夥伴共創產業生態圈之外，進一步透過產學合作，為前瞻顯示技術開發挹注更多研發能量。「友達臺大聯合研發中心」將聚焦次世代關鍵顯示技術，結合臺大師生在國際舞台上的亮眼研究量能，期以未來在追求精準安全之醫療診斷、車載交通等高技術含量之應用領域取得關鍵性突破，大幅提升台灣產業的技術領導地位。

友達深耕校園，與臺大合作已長達12年、超過50個產學合作案。歷年合作院所橫跨了電資學院、工學院以及醫學院；雙方在前瞻技術的合作成果也屢見於國際期刊並取得相關專利，部份技術更導入商品量產化的技術前期研究。未來研發中心整合光電、電機資通、物聯網、大數據、機械、新創等跨領域技術，將扮演重要的技術開發與人才培育搖籃，以尖端技術合作，達到學用接軌，創造更大的加值綜效。

友達視人才為企業成長最寶貴的資產，除了透過產學合作鞏固高階研發人才，為擴大延攬並留任優質員工，友達亦致力打造正向積極的職涯環境，包括更靈活熱情的工作場域、完善的培訓體系，到多元寬廣的發展舞台，同時提供具競爭力的薪酬福利。今年度友達除大幅調升新鮮人起薪之外，也以優於業界水準數倍的調薪比例回饋在職同仁。以全方位的人才投資，強化各領域布局，創造企業獲利、價值提升與員工成長的正向循環。

臺大校長管中閔（右）及友達董事長彭双浪（左）共同為「友達臺大聯合研發中心」揭牌。圖／友達提供

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