印度疫情告急 聯詠：手機需求下降 但影響不大

印度疫情嚴重，中國大陸媒體直指重創智慧型手機產能，當地產能只剩六成，市場也憂心影響當地需求。驅動晶片廠聯詠（3034）指出，印度手機銷售確實下降一些，但手機只佔營運一部分，且供應鏈生產端仍很緊缺，所以對整體影響還好。

印度新冠肺炎疫情持續失控，由於當地是僅次於中國大陸的第二大手機製造國，大陸媒體報導指出，印度疫情恐使手機產能降至60%。台灣手機供應鏈則仍在觀察對於4G手機拉貨動能的影響。

台灣手機供應鏈包括晶片廠聯發科（2454）、鏡頭廠大立光（3008）以及晶技（3042）、璟德（3152）、雙鴻（3324）等周邊元件廠；再上游一點可家計台積電（2330）、聯電（2303）、日月光（3711）等。

大陸媒體報導引述印度中資手機企業協會秘書長楊述成說法指出，目前印度生產正常，但產能只有平時的60%，主要因為當地工廠需要加強抗疫和防護措施，部分工人無法上班，其次是缺少晶片，加上中印關係影響，大陸運往印度的部分物料送不到。

楊述成接受大陸媒體訪問時指出，諾伊達是陸企在印度投資的重要聚集地之一，集中100多家大陸工廠，包括OPPO、vivo、傳音、合力泰等都在諾伊達設有工廠。

大陸媒體報導指出，印度疫情失控，恐影響手機產能降至60%，如果疫情加劇，大陸手機廠商將面臨供應鏈緊張和城市封鎖所造成的雙重挑戰。

研究機構Counterpoint則預測，疫情將致使印度手機市場景氣下滑，第二波疫情可能使第二季印度智慧型手機出貨量減少10%到15%。

由於印度除了製造工廠外，還身兼手機內需市場，尤以4G手機為主。台灣手機供應鏈則表示，目前還在觀察對4G手機市場的影響；因不少零組件處於缺貨期，若4G動能轉差，可移轉到產值更高的5G市場，實質影響仍待觀察。

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