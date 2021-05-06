震旦雲與中正大學產學合作 AI助攻培育數位轉型人才

震旦集團（2373）旗下震旦雲看好 AI 人工智慧應用商機與發展，持續擴大產學合作，以深化研究發展和培育科技轉型人才，今（6）日和國立中正大學管理學院進行產學合作備忘錄簽屬儀式。由中正大學管理學院院長張碩毅、企管系教授黃正魁與震旦雲總經理林敬寶共同簽屬合作，整合雙方資源，從人資、財務管理領域，透過 AI 技術協助掌握商機與決策，共同培育數位人才，推升產學競爭力。

震旦集團雲端事業部總經理林敬寶表示，本次產學合作重點，聚焦在AI 科技應用，合作開設實務課程和研討會，和校方共同培育新世代的 AI管理人才，讓商管領域的學生，在學生時期就具備科技應用的技能與素養。

本次授權校方教學使用的系統包含「AI 面試」、「AI 投資避險」等系統，從人力資源、財務投資等管理領域切入，透過人工智慧科技，提升管理預測的價值，為產業洞察問題，有助做出更精準以及適合的決策。

此外，林敬寶以「數位轉型，刷新未來」為題，和中正大學管理學院的學生在課堂上做研討交流，分享產業界數位轉型的成功心法。強調企業推進數位轉型的過程中，應塑造適合轉型的數位文化，跳脫既有框架，鼓勵創新與試驗。並讓員工循序漸進體驗科技帶來的效益與改變，這樣才能讓轉型變得更加順利。

中正大學管理學院院長張碩毅教授談及，近年觀察到產業對數位轉型人才的需求迫切，強調人才對 AI 科技、大數據等新興科技運用的能力，因此透過產學結合，讓管理學院的學生能實際接觸到未來職場中會運用到的新科技，提前演練研討，跟上趨勢的轉變。同時也期待未來和震旦雲展開各項研究計畫，透過 AI 協助產業找出問題，改善現有的商務流程，也能回饋到社會，並為產學合作創造雙贏的利基。

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